Ex Udinese – Beto all’Everton non decolla: i dati sulla sua nuova avventura

Il calciatore portoghese non decolla in questo periodo della stagione. Ecco tutti i dati sulla nuova avventura di Beto in quel di Liverpool

L'addio all'Udinese è arrivato solo a fine agosto per una cifra completamente senza senso offerta dall'Everton. Norberto Berchice Gomes Betuncal anche detto Beto aveva grandi aspettative dalla sua nuova esperienza. Il ragazzo non vedeva l'ora di potersi mettere in mostra in quella che è la mecca per ogni calciatore moderno.

Il suo approdo in quel di Liverpool, però, non è stato dei migliori. Dopo la fantastica rete contro il Doncaster, per lui una rapida discesa nelle gerarchie del tecnico delle Toffies. Ora la situazione non è delle migliori, con un club che non li sta dando spazio per incidere ed anzi nelle ultime sette sfide lo ha fatto giocare per meno di 300 minuti.

