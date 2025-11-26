Il Parma è reduce da una vittoria e vuole dare continuità a risultati. Sabato l’Udinese di Kosta Runjaic arriverà al Tardini con una pesante sconfitta sulle spalle (0-3 contro il Bologna). Ecco le possibili mosse di Carlos Cuesta.
News Udinese – Cuesta pensa alla formazione “anti bianconera”: il punto
I ducali iniziano a prepararsi per la sfida contro i friulani e Cuesta studia la probabile formazione da schierare
Utilizzando un modulo a “specchio” (3-5-2), i ducali proporranno in porta Corvi. Davanti a sé potrebbe avere Del Prato, Troilo e Valenti. Sulle fasce si potrebbero posizionare Lovic e Britschgi.
A centrocampo troverebbero posizione Bernabe, Keita e Soresen, mentre la coppia d’attacco verrebbe formata da Pellegrino e Cutrone. Cambiano rapidamente argomento, non perdetevi le ultime del mercato friulano: Colpo Runjaic? Affare da 7 milioni di euro<<<
