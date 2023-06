News Udinese – Antonelli: “Big della A vogliono Udogie, ma è degli Spurs”

L'agente di Destiny Udogie, Stefano Antonelli ha detto la sua sul calciatore ex bianconero e promesso sposo degli Spurs. Non sono mancate delle informazioni molto interessanti per un vero e proprio talento del nostro calcio. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad ascoltare tutte le dichiarazioni. "La storia di Destiny è chiara, lui è di proprietà del Tottenham. L'unico punto di domanda è che avendo cambiato la guida tecnica hanno anche cambiato il modo di giocare, passando dal 3-5-2 al 4-3-3". Ha poi continuato: "Il tecnico Postecoglu è più che convinto che Destiny troverà tutto lo spazio necessario. Le italiane ad oggi chiamano anche perché si pensa che Destiny abbia bisogno di un altro step in una big come i neroazzurri o i rossoneri". Alla fine di tutto Antonelli ci ha tenuto a specificare che l'ex laterale bianconero resta un calciatore del Tottenham. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli dell'affare Zarraga <<<