Ex Udinese – Vicario verso il Tottenham / Friulano è pronto per la Premier

L'attuale portiere dell'Empoli ed ex portiere dell'Udinese è pronto per il suo approdo in Inghilterra, più precisamente in quel di Londra

Sembra essere arrivato il momento del grande salto anche per Guglielmo Vicario. L'estremo difensore azzurro si sta confermando uno dei migliori nel suo ruolo e proprio per questo motivo potrebbe arrivare l'offerta più importante di tutta la sua carriera. Il Tottenham che ha cambiato la guida tecnica da qualche giorno sembra essere convinto nell'avanzare un'offerta da venti milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'estremo difensore. Ad oggi non è ancora totalmente chiusa la trattativa, ma sembra già essere ad un ottimo punto. Vedremo se effettivamente nelle prossime settimane l'Empoli chiuderà la trattativa con il club londinese. Un nuovo cammino sta per iniziare per il portiere che è cresciuto e diventato famoso nelle giovanili del club friulano. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Il nome per il post Thauvin è stato già deciso. Ecco la nuova seconda punta <<<