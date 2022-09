Udinese | Antonelli: “Udogie è stato a un passo da una big di Serie A”

Udogie è sicuramente il talento più luminoso della formazione allenata da Andrea Sottil . Il terzino della Nazionale ha stupito tutti da quando indossa la maglia bianconera, tanto da divenire, nel suo ruolo, uno dei profili più apprezzati a livello europeo. Questo fino a poche settimane fa, quando il Tottenham, per assicurarsi le prestazioni sportive del giocatore, ha sborsato circa 26 milioni di euro compresi bonus. Il calciatore, come è noto, rimarrà a Udine fino al termine della stagione e il suo contributo è già risultato fondamentale in queste prime uscite stagionali (già 2 gol).

Oggi, a Tuttomercatoweb, ha parlato Stefano Antonelli , raccontando vari retroscena sul passaggio di Udogie in Premier League. Il noto operatore di mercato ha spiegato come il laterale della Nazionale sia stato vicino, in questa sessione di mercato, anche a più big del nostro campionato.

La squadra in questione è la formazione allenata da Simone Inzaghi, che neanche a farlo apposta sarà il prossimo avversario dei bianconeri in campionato. Antonelli ha raccontato come i nerazzurri, dopo l'addio di Perisic, hanno provato a tentare l'affondo per l'esterno classe'02. "Che l'Inter fosse sul giocatore è vero, ma era un'operazione dai connotati economici che l'Inter non riusciva a sostenere. Non era una pista percorribile. Anche se Ausilio ha creato i presupposti affinché potesse verificarsi la possibilità, così come la Juventus. Il Tottenham ha pagato 20 milioni più altri 6 di bonus quando si trasferirà".