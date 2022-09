News Udinese | Marino al lavoro per blindare la porta: pronto il rinnovo

I 13 punti conquistati fin qui passano anche dalle sue parate. Silvestri è un portiere che nelle ultime cinque partite ha subito solo due reti , confermandosi anche in questo avvio - numeri alla mano - tra i migliori nel suo ruolo in Serie A ( nessuno come lui in questa classifica se escludiamo l'esordio contro i rossoneri). L'ex portiere dell'Hellas Verona ha ancora altri due anni di contratto, ma l'intenzione del club della famiglia Pozzo è quella di prolungare l'accordo.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'Udinese vorrebbe bruciare le tappe e assicurarsi ancora per diversi anni Marco Silvestri a difendere i propri pali. Il classe '91 ha mostrato in quest'anno e mezzo in maglia friulana di essere già un insostituibile, sia per il suo valore come portiere sia per la leadership mostrata con i compagni che gli hanno permesso di conquistare i gradi di senatore all'interno dello spogliatoio. Ora Marino, nonostante i due anni ancora di contratto, sarebbe pronto a proporgli il rinnovo. Questo per fare in modo di scoraggiare gli altri club dall'idea di farci un pensierino la prossima estate, quando al giocatore rimarrà un solo anno di contratto con i bianconeri. Al momento, siamo solo alle fasi inziali di questo importante atto di fiducia, ma la strada è imboccata. Vedremo cosa ci riserverà il futuro.