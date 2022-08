News Udinese | Antonio Conte: “Udogie deve giocare per fare esperienza”

Destiny Udogie è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. Martedì è arrivata la firma sul contratto che lo legherà al club londinese fino al 2027. Il terzino classe '02 nel frattempo ha fatto ritorno ad Udine, dove vi rimarrà in prestito per un anno. Udogie così potrà sfruttare un altra stagione da titolare in Serie A per acquisire quell' esperienza in più in grado di permettergli di giocarsi le sue carte in un campionato competitivo come la Premier League.

Conte ha subito ribadito come la scelta di stare un anno in prestito all'Udinese sia la cosa migliore per la crescita di Udogie. Il terzino degli Azzurri al momento non avrebbe lo spazio necessario per farsi notare in quel di Londra, con la sua corsia occupata da un mostro sacro come Perisic e dal giovane Sessegnon. L'ex c.t. della Nazionale ha parlato così del nuovo acquisto: "Sicuramente è un calciatore che ha bisogno di crescere. Secondo me, è un buon investimento per il club. Ora proseguirà il suo campionato con l'Udinese, così potrà giocare con continuità. Quando sei giovane, devi giocare per fare esperienza. E' chiaro che sia un ottimo prospetto. Stiamo parlando di un giocatore per il futuro, non per il presente." Lo stesso Udogie pare essere d'accordo con il nuovo mister, tanto da rilasciare queste dichiarazioni al suo ritorno in Italia: "Sono convinto che con Conte potrò crescere ulteriormente. Comunque penso che adesso sia importante tornare in prestito all'Udinese, voglio fare una buona stagione." Intanto se volete conoscere una curiosità sulla partenza di Udogie, ecco l'articolo sulle cessioni più care dei friulani <<<