News udinese / Sarà un aprile di fuoco ma ci sarà un sostegno in piu!

La delicata sfida agli azzurri di Spalletti prima della sosta, per scoprire se la nostra nazionale riuscirà a strappare un pass per il mondiale in Qatar, sarà l'ultima che precederà un aprile che chiederà ai bianconeri gli straordinari.

Aprile oltre ad essere il mese chiave per la corsa salvezza (la gran parte degli scontri diretti ci sarà il mese prossimo) sarà, molto probabilmente, il mese dei due recuperi per la squadra bianconera, o almeno di uno dei due. Infatti, mentre per la gara contro i viola le date sembrano esserci (13 o 14 aprile) per la sfida alla compagine di Davide Nicola ancora tutto tace.