Udinese / Mondiali: L’Arabia Saudita affonda l’Argentina degli ex friulani

Clamoroso in Qatar dove la squadra di Renard riesce nell'impresa di sconfiggere l'Albiceleste e fermare la propria striscia di vittorie a 36

Arriva il primo tonfo di una big in Qatar. La squadra di Scaloni, in vantaggio al 10' con Messi, esce sconfitta all'esordio con l'Arabia Saudita e ora vede complicarsi dannatamente i suoi piani di passare il turno. I primi segnali di una partita maledetta per l'Albiceleste arrivano al 25' quando Lautaro Martinez si vede annullare la rete del 2-0 per un fuorigioco millimetrico. Un altro segnale arriva dal nome del tecnico dell'Arabia, Renard, che in francese significa volpe e che come una volpe è riuscito a imbrigliare l'Argentina in una partita che sulla carta non doveva avere storia. La linea alta e la tecnica del fuorigioco hanno mandato fuori giri le imbucate dei sudamericani che con il passare dei minuti si sono sempre più innervositi.

Nota negativa sicuramente i due ex bianconeri che non sono riusciti a dare alla Seleccìon l'apporto sperato. De Paul è stato nettamente il peggiore in campo, mentre Molina ha spinto poco, fornendo poco aiuto a Di Maria. Partendo dall'ex numero 10 dei friulani, oggi all'Atletico come Molina, è parso troppo impreciso e insicuro. Ha sbagliato tanto tecnicamente e spesso la lettura delle giocate, non riuscendo mai a mettere in partita i compagni. L'esterno invece si è dimostrato troppo compassato, non entrando quasi mai nella manovra dei sudamericani.

Non è finita — Ora l'Argentina sarà impegnata col Messico, in una partita che sarà già decisiva in ottica passaggio del turno. Scaloni dovrà ancora una volta affidarsi ai due ex giocatori dell'Udinese, sperando questa volta in una prestazione decisamente migliore.