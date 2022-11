Calciomercato Udinese – Le ultime su Becao: ecco le squadre interessate

Il team allenato da Andrea Sottil si gode questo periodo di vacanza in vista della ripresa. Non dimentichiamo le notizie su Rodrigo Becao

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil si gode questo meritato periodo di vacanza dopo un avvio di stagione molto difficile quanto promettente. Ora bisogna dare il massimo sul campo da gioco per poter continuare a sognare in grande e cercare di ottenere un piazzamento in uno dei prossimi tornei europei. Si tratta di un obiettivo molto difficile da raggiungere, ma con una squadra che non vede l'ora di fare la differenza. Nel frattempo ci sono dei giocatori che sono stati attenzionati dai migliori club del nostro campionato e tra questi c'è anche Rodrigo Becao. Ecco tutte le ultime sul difensore centrale bianconero e sulle squadre interessate al suo contratto.

Il difensore centrale brasiliano continua a lavorare in vista delle prossime giornate di campionato e soprattutto della ripresa. La società fa molta attenzione al suo contratto, visto che è in scadenza nel 2024 e le squadre potrebbero trovare un accordo a cifre molto più vantaggiose nel corso di quest'estate. L'idea che rimbalza attorno all'entourage del giocatore è quella di un rinnovo lampo che permetta all'Udinese di poter chiedere le cifre adatte e nessuna riduzione o prezzo di favoritismo perché il suo contratto andrebbe in scadenza. Ecco il punto su tutte le squadre interessate al suo contratto.

Il colpo di mercato — La squadra che al momento sembra essere più interessata di tutto sono i neroazzurri di Simone Inzaghi. Un team che non vede l'ora di fare la differenza sia dentro che fuori dal campo da gioco e di conseguenza sta cercando di rafforzare la sua difesa con uno dei centrali più in forma del nostro campionato. Non solo i neroazzurri, ma anche squadre d'oltremanica come l'Everton di Frank Lampard. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla squadra bianconera e soprattutto le info sulla possibile ripartenza del campionato. Ecco tutte le date ufficiali <<<