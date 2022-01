News Udinese – Ecco chi arbitrerà il match di Coppa Italia / Tutto pronto

La Lega ha comunicato chi sarà il direttore di gara del match di Coppa Italia tra Udinese e i biancocelesti di Maurizio Sarri. I precedenti

Redazione

La squadra si avvicina ad uno degli scontri più importanti di tutta la stagione. In Coppa Italia ci si possono togliere le soddisfazioni che fino a questo momento non sono state trovate e raggiunte in campionato. Il percorso è ancora durissimo e bisogna battere delle squadre molto più blasonate, ma l'Udinese di Gabriele Cioffi non ha paura di nessun avversario. Domani pomeriggio alle 17 e 30 la squadra scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma e dall'altra parte ci saranno i biancocelesti di Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Si prospetta un match caldissimo e che tutte e due le squadre vorranno portare a casa a tutti i costi. Intanto andiamo a vedere chi dirigerà il match di Coppa Italia.

L'arbitro

Il direttore di gara prescelto per questo ottavo di finale della coppa nazionale sarà: Daniele Minelli della sezione di Varese. I due guardalinee saranno Galetto e Affatato. Quarto uomo Massimi. Al Var Rapuano e il suo assistente sarà Liberti. Una vera e propria new entry per tutte e due le società, dato che sia quella capitolina che quella friulana non sono mai state dirette dall'arbitro. Intanto andiamo a vedere come potrebbero scendere in campo le zebrette domani pomeriggio. Ecco le possibili scelte del tecnico Gabriele Cioffi.

Così in campo

Sono diversi i punti di domanda, per il momento, a partire dalla porta. Il portiere della Coppa Italia è Daniele Padelli, ma in caso di un recupero last minute non va escluso il ritorno tra i pali dell'estremo difensore Marco Silvestri. Al centro della difesa tornerà un giocatore bianconero in grado di fare la differenza, probabilmente uno dei migliori in questa stagione. Stiamo parlando del brasiliano Rodrigo Becao. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione titolare. Andiamo intanto a vedere chi è il nuovo acquisto della società friulana. Scopriamo questo difensore centrale <<<