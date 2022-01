News Udinese – Oggi si parte / Tutte le possibili scelte del tecnico

L'incontro di Coppa Italia è dietro l'angolo. La squadra bianconera scenderà in campo domani pomeriggio per provare un incredibile passaggio

Redazione

Il team bianconero è appena entratoin una delle settimane più importanti di tutta la stagione. Sono due gli incontri, ma dal peso specifico a dir poco elevato. Il primo sarà contro i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri e il match sarà valido per il passaggio ai quarti di finale della coppa nazionale. Lo spettacolo non finisce qua, il team nel weekend affronterà il Genoa in un vero e proprio scontro diretto per chi deve restare nella massima categoria del calcio italiano. Intanto però prepariamoci alla partita di domani e vediamo come è andata la seduta della squadra che è oramai pronta per partire. Destinazione Roma, Stadio Olimpico.

Sul campo

La squadra si trova adesso in campo per concludere la rifinitura, soltanto dopo ci sarà la partenza per la capitale d'Italia. Si tratta di momenti davvero concitati, dato che domani tutti vorranno scendere in campo proprio per il peso che può avere un match come questo. Al momento si sa ancora poco su chi potrà scendere in campo e chi sarà titolare domani sera. Sicuramente la squadra è ultra motivata e tutti sono pronti per dare il massimo ed assicurarsi un quarto di finale che manca oramai da tantissimo tempo, per l'esattezza dalla stagione 2013/14. Troppo tempo per una società nella massima serie da più di 25 anni.

Il recupero

Ancora non sappiamo, se tornerà tra i convocati il numero 1 titolare. Stiamo parlando dell'ex Hellas Verona Marco Silvestri. Sicuramente però farà il suo rientro Rodrigo Becao, dato che la squalifica oltre che scontata, non fa testo per la Coppa Italia. Non ci sarà il nuovo arrivato Pablo Marì, anche perché deve ancora essere annunciato ufficialmente. Intanto ecco le ultime sul neo acquisto bianconero. Stiamo parlando di un giocatore che ha vestito maglie importantissime ed ora è in cerca di una rivincita. Andiamo a vedere le sue caratteristiche nel dettaglio <<<