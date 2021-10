Notizie Udinese – Scelto l’arbitro del match contro il Bologna

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri validi per l'ottava giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro dell'Udinese

La sosta per le nazionali sta giungendo al termine. Presto, Luca Gotti potrà avere a disposizione la rosa completa (ad eccezione degli infortunati). Udogie e Larsen, che sono scesi in campo ieri, torneranno tra oggi e domani, mentre Molina dovrebbe rientrare venerdì pomeriggio. Difficilmente, l'argentino scenderà in campo contro il Bologna dal primo minuto. Per l'Udinese, il match contro i rossoblù sarà delicato ed importante. La vittoria manca ormai da un mese. Non sono più ammessi passi falsi. Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per l'ottava giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dei friulani.