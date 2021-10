News Udinese – Serve una vittoria / Ecco tutti i perché

Nel weekend torna la Serie A e torna anche l'Udinese, che se la dovrà vedere contro il Bologna. Ecco perché serve una vittoria

Tutti i giocatori da inizio stagione fanno fatica a digerire le sconfitte, ma al momento delle tre che sono arrivate, sono due quelle che creano più fastidio . Stiamo parlando di quella contro il Napoli e quella contro la Fiorentina. Una sola cosa accomuna i due match : tutti e due sono stati giocati alla Dacia Arena . La squadra vuole rendere la propria casa un fortino impossibile da distruggere. Motivo per cui domenica, in casa, con i tifosi, contro il Bologna si devono portare a casa i tre punti. Questa però non è l'unica ragione .

Dopo i primi sette punti in tre partite, l'Udinese nelle successive quattro ne ha raccolto solo uno. Troppo poco, motivo per cui bisogna ritornare a smuovere la classifica e il match contro i felsinei potrebbe essere l'occasione perfetta. Inoltre c'è anche una motivazione storica, se andiamo a vedere i precedenti tra le due società troviamo 26 vittorie per il Bologna, 21 match terminati in pareggio e 25 vittorie per l'Udinese. Di conseguenza una vittoria domenica porterebbe in parità gli scontri tra due società iconiche della nostra Serie A. Non finisce qua, la società bianconera prepara il colpo dell'anno. I tifosi sono in visibilio. Sembra fantascienza <<<