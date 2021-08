News Udinese – Ufficiale l’arbitro per il prossimo incontro

Intanto scopri assieme a noi quale sarà l'arbitro che dirigerà il match tra la società friulana e quella veneta

Dopo l'ottimo pareggio raggiunto nella prima giornata di campionato contro gli ex campioni d'Italia. La testa è già orientata e concentrata al secondo match stagionale , quello contro la società lagunare, il Venezia. La squadra ha voglia di fare bene ed ha intenzione di guadagnare quanti più punti possibili prima della sosta nazionali. La partita sicuramente non sarà facile, ma tutti sono pronti a dare il massimo. Intanto scopri assieme a noi quale sarà l'arbitro che dirigerà il match tra la società friulana e quella veneta .

L'arbitro del match sarà Livio Marinelli, della sezione di Tivoli. Questa per lui sarà la decima partita arbitrata nella massima serie del calcio italiano. Al momento però non ha mai diretto una gara della società bianconera. Il suo esordio nella massima serie è stato nell'incontro Atalanta - Hellas Verona, concluso con un 3-0 finale per i bergamaschi. Nessuna ammonizione e nessuna espulsione fu comminata in quel match. Con il tempo, sta trovando sempre più spazio nella massima serie italiana, dato che nell'ultima stagione ha arbitrato ben il sessanta % delle partite guidate nella massima serie del calcio italiano. Sicuramente non sarà solo, ma ci sarà il resto della terna arbitrale sul campo, il quarto uomo e chi dirigerà la sala VAR. Scopri assieme a noi chi completa la squadra che sorveglierà sul corretto svolgimento del match dei friulani.