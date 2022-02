News Udinese – L’Argentina vince e Cioffi sorride: il motivo

Questa notte è andato in scena il match tra l'Argentina di Nahuel Molina e Nehuen Perez e la Colombia. Ecco com'è andata. Tutti i dettagli

L'Argentina ha affrontato la Colombia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar. L'albiceleste, nonostante le assenze di Messi, De Paul e Paredes, è riuscita ad imporsi per 1-0. Decisivo il gol al 29' di Lautaro Martinez: cross perfetto dalla sinistra di Marcos Acuna, stop in area di rigore e sinistro vincente del toro. Il team di Lionel Scaloni, già certo del pass per il Qatar, non ha fatto nessuno sconto a los cafeteros. Una sconfitta pesantissima per la Colombia che, a questo punto, ha bisogno di un vero e proprio miracolo per conquistare il biglietto per la prossima Coppa del Mondo. A fine partita, Mister Gabriele Cioffi ha potuto sorridere. Ecco il motivo.