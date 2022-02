Udinese-Torino / Ecco quando partirà la vendita dei biglietti

Attraverso un comunicato ufficiale, l'Udinese ha annunciato che domani partirà la vendita dei biglietti per il match contro il Torino di Juric

Attraverso un comunicato ufficiale, apparso sul sito della società, l'Udinese ha comunicato che domani alle ore 10 prenderà il via la vendita dei biglietti per Udinese – Torino in programma domenica 6 febbraio alle ore 18 alla Dacia Arena. E’ possibile acquistare i tagliandi online ( al sito TicketOne ), nelle rivendite autorizzate e presso i botteghini della Dacia Arena. Inoltre, la società ricorda che per accedere allo stadio è obbligatorio, come da normativa in vigore, il Super Green Pass, in aggiunta al biglietto e al documento di identità e, all’ingresso, sarà rilevata la temperatura corporea. E’ altrettanto obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 da indossare sempre anche durante la partita. La capienza sarà del 50%. Da questo punto di vista arrivano novità interessanti.