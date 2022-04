Notizie Udinese – L’argentino è tornato / Ora sono problemi per tutti

La squadra di Cioffi potrebbe avere un ruolo fondamentale nella corsa scudetto. Intanto torna ad allenarsi con il gruppo un titolarissimo

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida molto interessante e di una squadra pronta per fare la differenza sotto tutti i punti di vista. La corsa scudetto potrebbe prendere una piega molto importante già dopo questa giornata e di conseguenza l'Udinese potrebbe giocare un ruolo decisivo. Alla Dacia Arena arriveranno gli attuali campioni d'Italia in un match che non si potrà sbagliare. Bisogna fare il possibile pur di raggiungere il successo e di conseguenza mettere in difficoltà la squadra avversaria. Inoltre l'Udinese ha comunque un suo obiettivo, stiamo parlando dei 50 punti. Nel frattempo torna ad allenarsi con il gruppo un giocatore che ha sempre fatto la differenza. Un talento incredibile.