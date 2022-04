News Udinese – I neroazzurri in piena emergenza / Ecco chi non ci sarà

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Nel frattempo la squadra di mister Inzaghi deve fare la conta

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita molto difficile e che potrebbe regalare diverse sorprese. L'Udinese ha dimostrato a tutti di non essere una società in vacanza ed anzi vuole puntare fino all'ultimo ad un piccolo obiettivo personale: i 50 punti. Un traguardo che manca agli uomini di Gabriele Cioffi da più di nove anni. Dall'altra parte ci saranno gli attuali campioni d'Italia, stiamo parlando di un team ferito nell'orgoglio e che non potrà più sbagliare da oggi fino alla fine del campionato. Una partita tutt'altro che scontata con le due squadre pronte a dare tutto pur di portare a casa i tre punti. Intanto andiamo a vedere tutti i dettagli dell'incontro. Il team di Milano dovrà fare a meno di diversi componenti. Ecco gli assenti ufficiali.