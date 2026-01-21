News Udinese – Arizala pronto per l’esordio? Le ultime sul colombiano

Il momento sembra essere arrivato e di conseguenza è solo questione di qualche giorno prima di poterlo vedere finalmente all'opera. Dopo qualche settimana a lavoro con il club e con lo staff dell'Udinese, potremmo assistere all'esordio dell'unico colpo di questo mercato di gennaio.
Il terzino sinistro sembra essere pronto per scrivere un capitolo importante della sua storia calcistica, ecco tutti i dettagli sul colpo
Juan Arizala sembra essere pronto per dire la sua con la maglia bianconera. Un colpo decisamente molto interessante e che il club del Friuli Venezia Giulia è riuscito a strappare a una concorrenza agguerrita tra cui anche i rossoneri di Milano. Contro il Verona dovrebbe essere il momento giusto per l'esordio. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Tre calciatori verso l'addio: ecco tutti i dettagli <<<
