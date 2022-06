News Udinese – Arriva la benedizione / Il pensiero di Guidolin su Sottil

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza

Redazione

La società bianconera ha iniziato a lavorare con dedizione e costanza verso la nuova stagione. Stiamo parlando di una squadra che ha tutte le intenzioni di confermare lo straordinario finale di stagione. Nelle ultime ore sicuramente bisogna fare del proprio meglio per poter trovare una quadra, ma dopo l'addio di Gabriele Cioffi sembra esser stata trovata la nuova strada. La firma del nuovo tecnico delle zebrette sembra essere solo una formalità e di conseguenza si iniziano a fare anche i primi pensieri sui prossimi movimenti. Nel frattempo un ex colonna portante bianconera come Francesco Guidolin, ci dice la sua sulla nuova guida tecnica delle zebrette.

La scelta giusta

"Non ho intenzione di commentare le scelte fatte dalla società, ma dico solo che a Cioffi auguro di continuare a sprigionare la sua energia. Stiamo parlando di un ragazzo che ha fatto una gavetta infinita prima di arrivare dove voleva, e a Sottil auguro il meglio. Da quello che so si è comportato in maniera egregia nelle ultime due stagioni con l'Ascoli e di conseguenza penso che la società abbia fatto la scelta migliore".

Le dichiarazioni dell'ultimo mister capace di portare i friulani in Europa non sono terminate. Ecco il suo pensiero in vista della prossima sessione di calciomercato.

La sessione estiva

"Ci sono tutte le potenzialità per fare bene perché l'Udinese ha la struttura di una squadra forte fisicamente e non solo. Poi è logico che se a Udine ci si aspetta di arrivare tra le prime quattro, allora diventa difficile per tutti, siccome l'obiettivo della prima squadra sarebbe fuori dalla sua portata. Inoltre bisogna sempre fare i conti con la famosa fase di passaggio che riguarda i calciatori, se il talento accetta di restare ad Udine si può continuare a fare bene assieme, altrimenti diventa più complicato".

Le novità in casa bianconera non terminano qua di certo. La società continua a fare del suo meglio in vista della prossima stagione. Ufficializzato il primo colpo: il nuovo Udogie <<<