Udinese – Arriva il calendario / Gli orari degli anticipi e dei posticipi

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Una situazione non semplice, bisogna rilanciarsi

Il team bianconero si prepara per le ultime giornate di questo campionato. Mancano ancora sei partite al termine della stagione e bisogna dare tutto pur di recuperare (nel migliore dei modi) il terreno perso nel girone d'andata. Si vuole concludere la stagione con dei risultati positivi che possano portare la squadra ad ottenere un punteggio che non viene raggiunto da oramai nove stagione, stiamo parlando dei 50 punti. L'ultima volta che il team friulano è riuscito a raggiungere questo traguardo, la squadra era ancora guidata da Francesco Guidolin. Intanto la Lega ha emanato il calendario per quanto riguarda le prossime giornate. Ecco le date e di conseguenza tutti gli orari di anticipi e posticipi.

Gli orari

La squadra di Gabriele Cioffi scenderà in campo per le prossime giornate di campionato e questi sono gli orari decisi dalla Lega Calcio:

Trentacinquesima giornata: i bianconeri se la dovranno vedere con i neroazzurri e potrebbero giocare un ruolo decisivo nella lotta scudetto. Il match è stato programmato per la domenica del primo maggio alle ore 18.

Trentaseiesima giornata: la squadra se la dovrà vedere con il Sassuolo dei baby talenti. Una partita che si prospetta ricca di emozioni e colpi di scena. Il match inizierà sabato 7 maggio sempre alle 18.

Trentasettesima giornata: i friulani dovranno battagliare con lo Spezia in un incontro che potrebbe vedere entrambe le squadre salve senza grossi patemi d'animo.

Sul prossimo incontro

