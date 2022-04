Notizie Udinese – Deulofeu ci crede ancora / Ecco l’appello social

Il team bianconero continua a giocare e prepararsi in vista del prossimo incontro. Stiamo parlando di un match decisivo per rilanciarsi

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita verso il prossimo incontro di campionato. Sicuramente la battuta d'arresto ricevuta in settimana dalla Salernitana pesa e non poco. Questo, però, può essere un motivo d'orgoglio per rilanciarsi in vista del prossimo impegno in campionato. Stiamo parlando di un altro match complesso contro una squadra in forma che non vede l'ora di fare la differenza. Allo stadio Dall'Ara scenderanno in campo il Bologna di Sinisa Mihajlovic e l'Udinese di Gabriele Cioffi in quella che si presenta come una sfida senza esclusione di colpi. A risollevare il morale del team e dei tifosi ci ha pensato l'attaccante spagnolo Gerard Deulofeu, che con un post Instagram ha caricato la squadra in vista del prossimo impegno di campionato. Ecco le sue parole.