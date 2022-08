Udinese – Arriva la chance per Ebosele? / Ecco il titolare sulla destra

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Diverse le novità soprattutto sulla fascia destra, ecco il titolare

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Dopo una sconfitta contro i campioni d'Italia e un pareggio in inferiorità numerica contro la Salernitana è arrivato il momento della vittoria. Il prossimo incontro sarà difficile e in trasferta contro una società che cerca i suoi primi punti nella massima serie del calcio italiano. Stiamo parlando del Monza di Giovanni Stroppa, anche il tecnico dei brianzoli è davanti ad un vero e proprio bivio. Non si può permettere alcun tipo di passo falso, visto che la società sta già pensando ad un possibile sostituto. Le zebrette, nel frattempo, sono alle prese con diversi problemi di formazione. Ecco il punto sulla squadra allenata da Andrea Sottil.

In vista della prossima partita bisogna fare diverse valutazioni e c'è più di qualche problema da risolvere. Il primo e più importante riguarda la fascia destra, dopo l'addio di due pedine fondamentali come Brandon Soppy e Nahuel Molina è difficile trovare un giocatore in grado di fare la differenza. Nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato l'arrivo del neo acquisto Kingsley Ehizibue, terzino nigeriano che arriva dalla Bundesliga. Al momento, però, non c'è ancora nessuna certezza su chi sarà titolare contro il Monza venerdì pomeriggio.

Le scelte del mister

Salvo clamorosi imprevisti, quella di venerdì dovrebbe essere la prima grande occasione per un neo arrivato. Stiamo parlando di Festy Ebosele, un calciatore che non vede l'ora di fare la differenza ed è pronto per prendersi la fascia destra. L'anno scorso ha sorpreso tutti con la maglia del Derby County e questa settimana (molto probabilmente) ci sarà la prima chance per potersi far notare.