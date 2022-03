Notizie Udinese – Arriva la data della ripresa / Due giocatori da monitorare

La società bianconera si avvicina al prossimo incontro di campionato. Fino ad ora il team è stato in grado di fare la differenza: le ultime

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una società che darà tutto pur di portare a casa il risultato finale. Una squadra in grado di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e che nell'ultimo periodo ha dimostrato di volersi salvarsi a tutti i costi. Il prossimo match dell'Udinese sarà contro il Cagliari di Walter Mazzarri in un incontro che deciderà le sorti degli ultimi incontri di campionato e i rispettivi obiettivi di conseguenza. Ora bisogna continuare a giocare e non ci si può permettere nessuna pausa. Ecco infatti il calendario della società friulana.

La ripresa

C'è già una data per quanto riguarda l'eventuale ripresa degli allenamenti. Tutti i giocatori non impegnati con le nazionali si potranno godere due giorni di riposo extra e poi sarà ora di scendere sui campi del Bruseschi per preparare al meglio i prossimi incontri. Mercoledì 23/03 è stato scelto come la data per la ripresa degli allenamenti. Da quel giorno in poi l'obiettivo sarà solo uno: il Cagliari. Vincere comporterebbe a vivere le ultime giornate in estrema tranquillità e di conseguenza poter giocare senza pensieri e con la testa libera. Anche se bisogna controllare le condizioni dei possibili titolari.

Non al meglio

Ha saltato la trasferta di Napoli per un infortunio muscolare e la sua assenza si è sentita. Stiamo parlando dell'argentino Nehuen Perez che nell'ultimo periodo sta fornendo delle prestazioni di tutto rispetto e che fanno la differenza sotto tutti i punti di vista. Non solo lui, però, sembra essere alle prese con qualche fastidio di troppo dato che anche Marco Silvestri non è al meglio per via di una forte contusione al ginocchio. Le loro condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.