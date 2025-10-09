Udinese – Arriva il dato sul cinismo dagli 11 metri! I numeri

La squadra di Runjaic fa fatica a catalizzare in porta occasioni improtanti: a tal proposito ecco il dato sui rigori catalizzati

News. Superscommesse. it ha fatto un'analisi riguardo a questi tiri, esaminando gli ultimi dieci anni di Serie A, le statistiche dell'attuale stagione e le 20 squadre che hanno ricevuto il maggior numero di calci di rigore in questo periodo: lo scopo è determinare quale team sia stato più preciso dagli undici metri e quale invece abbia la peggiore percentuale di trasformazione. Ecco i dati dell’Udinese

I dati emersi dalla ricerca indicano che la Roma occupa il primo posto in questa classifica con 91 rigori concessi, di cui 77 trasformati, portando a una percentuale di successo dell'84,62%. La squadra romana si dimostra affidabile nel calciare dai dischetti, nonostante il recente clamoroso errore triplo contro il Lille. Anche le performance di Hellas Verona (84,44%), Sassuolo (84,21%) e Parma (83,33%) sono molto positive; queste squadre, sebbene abbiano ricevuto meno rigori rispetto ad alcune delle grandi, hanno mostrato grande calma nel calciare dagli undici metri.

Tra le formazioni più importanti, l’Inter si fa notare con 83 rigori e un tasso di realizzazione dell’83,13%, mentre la Lazio, che ha avuto il numero più alto di rigori (99), è riuscita a sbagliarne 18, fermandosi a una percentuale dell’81,82%. Seguono la Juventus con l’80% e il Napoli con il 78,75%; sorprende, però, la statistica del Milan, che, nonostante abbia calciato 88 rigori, ne ha realizzati solo 63, con una percentuale di successo del 71,59%, tra le più basse tra le squadre di vertice. In generale, le statistiche rivelano che la precisione nei calci di rigore non dipende soltanto dalla quantità di opportunità, ma anche dalla qualità dei tiratori e dalla gestione della pressione.

La squadra di mister Runjaic è penultima con 31 rigori assegnati di cui 18 sono stati fatti e 13 sbagliati.