News Udinese – La decisione finale su Udogie / La società ha confermato

Il team bianconero continua a giocare in vista dei prossimi impegni. Stiamo parlando di una squadra che vuole continuare a migliorarsi

Il team bianconero continua il suo lavoro di crescita. Stiamo parlando di una squadra che ha tutta la voglia di confermarsi tra le più forti del campionato italiano. Sicuramente le prossime ore potrebbero essere molto importanti per confermare i talenti che più si sono contraddistinti nel corso di questa annata. Difficilmente la dirigenza riuscirà a mantenerli tutti, ma sicuramente si farà il possibile per conservare alcuni dei giocatori più interessanti o non ancora completamente maturati. Nelle ultime ore diverse squadre si sono mostrate interessate ad un vero e proprio talento bianconero. Stiamo parlando di società che lottano per le competizioni europee e che non vedono l'ora di averlo all'interno del roster. Le affermazioni della dirigenza, però, sono state chiare. Scritto il futuro per il terzino bianconero.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo ha tutto l'interesse di continuare a a fare del suo meglio e sorprendere tutti gli addetti ai lavori. Stiamo parlando di un classe 2002, ma che gioca sulla fascia in maniera spaventosa e con una continuità clamorosa. Nella seconda parte di stagione nessuno è riuscito a metterli il bastone tra le ruote. Il suo nome è Destiny Udogie ed ecco la decisione della società nei suoi confronti. Verrà ceduto oppure resterà in bianconero per ancora un anno?

La decisione finale

La dirigenza ha già preso la sua decisione ed è sicura di quello che farà. A quanto pare il terzino sinistro non cambierà squadra nel corso di questa annata, ma bisognerà aspettare ancora un anno. Il suo percorso di crescita con il club bianconero non è terminato e non si vogliono bruciare determinate tappe. In sostanza la sua permanenza è quasi assicurata, salvo offerte irrifiutabili.