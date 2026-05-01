Una partita importante che si sta avvicinando a grandi passi, non perdiamo un secondo ed andiamo subito con l'analisi di quelli che sono i precedenti tra il Torino di Urbano Cairo e l'Udinese della famiglia Pozzo. Le due squadre si sono affrontate ben 82 volte. Un contesto di totale equilibrio nonostante i tanti match giocati, visto che sono 27 le vittorie dei bianconeri di Udine, 30 quelle messe a referto dai granata e 24 i pareggi. L'ultimo incontro disputato tra le mura amiche del BluEnergy Stadium è terminata 2-2, con le reti di Isaac Touré e Lorenzo Lucca nel corso della prima frazione ma con la squadra che si è fatta recuperare nella ripresa.

Ricordi piacevoli dal match d'andata

Nikola Vlasic e Lennon Miller

Tanti ricordi positivi dal match d'andata che si è giocato lo scorso sette gennaio. La squadra bianconera è uscita vittoriosa dal campo da gioco, dopo una prova di primissimo livello e la rete di Nicolò Zaniolo che ha regalato il vantaggio prima del 1-2 finale. C'è voglia di ripetersi, anche se non sarà facile viste le parecchie assenza che ci saranno sul campo da gioco. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato. Possibile affare tra Udinese e Torino, il difensore è pronto per salutare definitivamente <<<