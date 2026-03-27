Il club granata sta continuando a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra non vede l'ora di poter continuare a dire la sua e fare la differenza, vista la pausa arrivata con le Nazionali in un momento sicuramente positivo dal punto di vista dei risultati ed anche del rendimento. Il team ha grande voglia di continuare a mettersi in mostra e proprio per questo motivo non possiamo fare altro che spostare l'attenzione sul mercato.
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Calciomercato Torino – Rivoluzione Cairo: tre difensori verso l’addio
Una vera e propria rivoluzione potrebbe essere messa a referto da Urbano Cairo, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Diversi calciatori sono stati messi sotto osservazione nel corso delle ultime ore, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del team. Ben tre difensori potrebbero iniziare una nuova avventura. Il punto sulla possibile rivoluzione <<<
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