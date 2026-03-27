Calciomercato Torino – Rivoluzione Cairo: tre difensori verso l’addio

Il club granata sta continuando a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra non vede l'ora di poter continuare a dire la sua e fare la differenza, vista la pausa arrivata con le Nazionali in un momento sicuramente positivo dal punto di vista dei risultati ed anche del rendimento. Il team ha grande voglia di continuare a mettersi in mostra e proprio per questo motivo non possiamo fare altro che spostare l'attenzione sul mercato.