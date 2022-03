Udinese – Arriva il momento di Pereyra / Ecco chi dovrà lasciare il posto

Il giocatore bianconero, dopo un lungo calvario, si sta avvicinando al suo rientro dal primo minuto. Ecco chi dovrà lasciarli un posto

Il team bianconero si sta avvicinando a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Si parla di un vero e proprio scontro diretto per la salvezza finale, il match è alle porte e nessuno vuole prenderlo sottogamba. Entrambi i team stanno facendo il possibile per poter dare tutto proprio tra 48h. Sia da una parte che dall'altra c'è un insieme di notizie positive e negative, perché se è vero che il team di Gabriele Cioffi dovrà fare a meno del suo capitano Bram Nuytinck, è anche vero che finalmente tornerà dal primo minuto un titolarissimo. Avete capito tutti di chi si sta parlando. Vediamo, comunque, il suo profilo nel dettaglio.

Il giocatore al centro dell'articolo è il trequartista e mente della squadra: Roberto "El Tucu" Pereyra. Negli ultimi tre mesi non è riuscito ad essere protagonista per colpa del pesante infortunio subito contro il Genoa lo scorso novembre. L'argentino è tornato contro i biancocelesti di Maurizio Sarri ed ha fatto vedere sin da subito le sue ottime qualità. Come se non bastasse, il secondo bigliettino da visita è arrivato con i rossoneri, dove ha servito l'assist decisivo per l'1-1 finale. Ora arriverà la sua prima chance dall'inizio, ma qualcuno dovrà fargli spazio. Chi tra Arslan e Makengo?