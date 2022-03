Notizie Udinese – I due mister non sorridono / Diverse assenze pesanti

La squadra bianconera si avvicina a grandi passi al prossimo incontro. I dettagli su un match che farà la differenza. Una piccola finale

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare intensamente sui campi del Bruseschi. Il prossimo match si avvicina a grandi passi e la società è pronta per fare e dare tutto pur di riportare i tra punti a casa. Non c'è una situazione migliore di quella che si presenterà sabato pomeriggio. Il primo punto è il ritorno (dal primo minuto) di un super protagonista come il Tucu Pereyra. La seconda chance è quella di vincere davanti al proprio pubblico e rendere la Dacia Arena un vero e proprio fortino. Nelle ultime ore, però, non stanno arrivando buone notizie da nessuna delle due parti. Gli infortuni potrebbero farla da padrone. Ecco chi non ci sarà.

La Sampdoria

Per quanto riguarda i blucerchiati, sono ben due i giocatori che potrebbero saltare l'incontro per via dei guai fisici. Il primo è il capitano e bomber Fabio Quagliarella, che sta vivendo una stagione tormentata e non riesce più a trovare lo spirito e l'integrità dei suoi anni migliori. Il secondo è un giocatore che è stato per parecchio tempo alle prese con diversi infortuni, stiamo parlando di Stefano Sensi, che da quando era arrivato nel capoluogo ligure sembrava aver trovato nuova linfa, ma a quanto pare i vecchi problemi sono già pronti per non lasciarlo in pace. Anche l'Udinese, però, ha le sue gatte da pelare.

L'Udinese

La società bianconera ha un grosso problema che accompagna da diverso tempo. Il capitano olandese Bram Nuytinck, per un problema al ginocchio non riesce più ad essere titolare e capace di fare la differenza. Il suo rentro sembra essere alle porte, ma è molto importante non forzare i tempi visto che proprio al ginocchio ha già avuto n grave infortunio. Intanto andiamo a vedere nel dettaglio i movimenti di mercato fatti dalla dirigenza friulana. Alle porte sembra esserci una nuova trattativa. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno <<<