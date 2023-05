Notizie Udinese – Arriva la stangata dal giudice sportivo: le sanzioni

Si sperava in una possibile ripresa da parte della squadra bianconera, ma in questo finale di stagione è successo davvero di tutto ed adesso è sufficiente per gli uomini di Andrea Sottil riuscire a scendere in campo con undici componenti. Persino questa rischia di diventare una sfida complessa tra infortuni e squalifiche. Proprio a proposito di sanzioni da parte del giudice, andiamo a vedere tutte le sue decisioni in vista del prossimo incontro di campionato. Sono due i bianconeri che non potranno giocare la sfida finale di questa annata. Il primo è lo sloveno Jaka Bijol perché ha ricevuto la decima ammonizione del suo campionato. Il secondo, invece, è Marvin Zeegelaar. Il calciatore olandese si è fatto bruciare in un allungo a dieci dalla fine e strattonando il calciatore Iervolino è arrivata la seconda ammonizione e di conseguenza il cartellino rosso. Adesso toccherà a Sottil trovare una soluzione, anche se serve un mago per mettere in campo un undici realmente competitivo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi match. Ecco le ultimissime dal Bruseschi <<<