News Udinese – Il Bruseschi continua ad essere un’infermeria / Il punto

Il campo d'allenamento del team bianconero continua ad essere una grande infermeria. La situazione in vista dell'ultimo match è preoccupante

Passano i giorni, ma dal centro sportivo Bruseschi continuano a non arrivare delle belle notizie. L'Udinese sta lavorando con quello che ha in vista del prossimo incontro di campionato ma ad oggi servirebbe un vero e proprio miracolo. I giocatori out non si riescono a contare sulle dita di due mani ed occorre trovare una soluzione per l'ultimo match rimasto in calendario. Ad oggi se escludiamo i Primavera, l'Udinese avrebbe a disposizione solamente undici giocatori. Un numero esiguo che è dettato principalmente da una gigantesca sfortuna soprattutto nel 2023. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le ultime sul prossimo incontro di campionato.

Una situazione davvero incredibile quella che sta vivendo la squadra bianconera, ma soprattutto difficile per il tecnico che dirige tutti i giocatori. Andrea Sottil dovrà fare un vero e proprio miracolo perché le ultime che arrivano dal centro sportivo non sono per niente positive. In primis sarà difficile recuperare anche e solamente Adam Masina visto che arrivati a mercoledì mattina non ha ancora eseguito un allenamento con i propri compagni. Non solo lui, ma anche Rodrigo Becao al momento sembra vivere una situazione davvero complessa. Il brasiliano non dovrebbe avere nessun guaio fisico, ma i problemi con la società continuano a tenerlo fuori dal campo.

Le possibili soluzioni — Ad oggi solo un terzo della difesa è certo. Stiamo parlando di Nehuen Perez, l'argentino continua a lavorare con i compagni ed è anche l'ultimo difensore di ruolo rimasto disponibile al tecnico ex Ascoli. Bisogna davvero inventarsi una difesa da zero e sperare soprattutto che i bianconeri tengano bassi i giri del motore, visto che tutti i giocatori saranno praticamente costretti a giocare per novanta minuti.