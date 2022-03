Notizie Udinese – Arriva la stangata / Non ci sarà alla ripresa

Il talento bianconero si dovrà fermare per una giornata. Ecco tutte le ultime sul suo conto e per quanto non potremo vederlo impegnato

Il team bianconero si avvicina alla ripresa degli allenamenti. Domani tutto il team (esclusi i tre nazionali) si ritroverà sui campi del Bruseschi per preparare al meglio il rush finale. Sin da subito ci saranno dei match molto impegnativi , praticamente dei veri e propri scontri diretti. La prima partita è quella tra Udinese e Cagliari, all'andata è stata giocata in maniera magistrale dagli uomini di Gabriele Cioffi, anche al ritorno ci si aspetta una prova che possa scacciare tutti i fantasmi retrocessione. Intanto arriva la prima brutta notizia, perché c'è l'ufficialità e bisognerà fare a meno di un componente molto importante. Ecco di chi si parla.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è il difensore centrale in prestito dall'Arsenal: Pablo Marì. Da quando è arrivato sta facendo la difesa e rendendo la squadra molto più solida sotto diversi punti di vista. Contro il Napoli ha giocato una prima frazione a dir poco incredibile, ma nel secondo tempo il nigeriano Victor Oshimen ha preso il sopravvento con le sue giocate, sfuggendo più volte alla marcatura del talento bianconero e conducendo il team azzurro fino alla vittoria finale. Proprio oggi è arrivata l'ufficialità da parte del giudice sportivo per il fallo commesso ai danni di Zielinski e che è valso l'espulsione. Ecco per quanto starà fuori.

Senza di lui

Il centrale spagnolo nonostante il rosso diretto starà fuori per una sola giornata e di conseguenza Gabriele Cioffi dovrà fare a meno di lui soltanto nel prossimo incontro. A questo punto si alzano a dismisura le possibilità di vedere il ritorno al centro della difesa per il capitano olandese Bram Nuytinck. La squadra difficilmente potrà fare a meno di lui e di conseguenza in questo rush finale anche il suo contributo potrebbe essere unico.