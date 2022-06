Notizie Udinese – Arriva l’ufficialità / Marino in bianconero fino al 2023

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che vuole fare bene

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in ottica futura. Si vuole allestire una squadra giovane e che sia in grado di mettere in difficoltà tutte le avversarie (nessuna esclusa). Sicuramente le prossime ore potrebbero rivelarsi molto importanti e comunque riservare delle sorprese di livello, ma intanto si vuole iniziare a lavorare e costruire con delle certezze. Uno dei motivi per cui nelle ultime ore è stato ufficializzato un nuovo accordo in società. L'uomo al centro dell'articolo è il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Ecco cosa riserverà il suo futuro e soprattutto cosa cambia all'interno della società friulana. L'idea è quella di continuare ed andare il più in avanti possibile.

Il protagonista

Come si può evincere dal titolo, il protagonista di quest'articolo è uno solo e stiamo parlando di un vero e proprio pilastro della società nell'arco delle ultime stagioni. Un punto di riferimento per tutti, dai giornalisti fino ai giocatori che scendono in campo nel corso della settimana e dei weekend. Stiamo parlando di Pierpaolo Marino e nelle ultime ore è arrivata una decisione molto importante per il proseguimento della sua carriera. Ecco l'accordo che è stato trovato con l'Udinese in vista della prossima stagione.

Il nuovo accordo

Quello tra la famiglia Pozzo e il direttore campano è un matrimonio che inizia nel 2019 e nel corso degli anni ha visto momenti di up e momenti di down. Nell'ultimo periodo, però, ci sono stati principalmente dei momenti positivi e da ricordare, come il rischio corso con Gabriele Cioffi che poi ha portato ai suoi frutti. Il contratto è stato prolungato per un'altra stagione e di conseguenza si andrà avanti fino al 30 di Giugno del 2023. Dopo questa notizia, non perdere tutti gli aggiornamenti sul calciomercato bianconero. Le prossime ore potrebbero essere decisive per l'accordo tra il Napoli e le zebrette. Il talento è ponto per partire <<<