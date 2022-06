Udinese – Arriva l’ufficialità: ecco il nuovo team di Gabriele Cioffi

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra che vuole fare la differenza: i dettagli

La squadra bianconera ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. L'idea è quella di continuare a fare del proprio meglio per poter mettere tutte le avversarie in difficoltà. Sicuramente stiamo parlando di un programma che includerà diversi ostacoli ed incidenti di percorso e difficilmente potrà andare tutto in maniera perfetta. Il primo esempio potrebbe essere proprio quello che riguarda la guida tecnica, visto che in pochissimo tempo si è passati da avere una certezza di accordo in vista della prossima annata alla mancanza vera e propria di un mister. Proprio oggi il protagonista di questo articolo ha firmato per il suo nuovo team. Ecco la nuova destinazione dopo Udine.

Un nuovo capitolo

L'accordo era stato trovato da diverso tempo e bisognava soltanto chiarire alcuni aspetti prima di poter annunciare definitivamente questo nuovo matrimonio. La società che ha trovato un accordo per le prossime due stagioni assieme al tecnico fiorentino è il Verona. Dopo la separazione con Igor Tudor, il presidente Setti non ha perso nemmeno un istante e si è messo subito all'opera per allestire una società forte. Una squadra in grado di fare la differenza, prima però bisognava trovare un'ottima guida tecnica e il nome di Gabriele Cioffi risulta a dir poco perfetto. Ecco tutti i dettagli del contratto firmato dal nuovo coach della squadra scaligera.

Tutte le info

Il tecnico ha scelto proprio il Verona ai danni dell'Udinese per una specifica parte dell'accordo, cioè la durata del contratto. La società friulana era disposta a concedere una sola annata con opzione sulla seconda, mentre il Verona ha messo sul piatto un contratto di due anni. Questo il motivo scatenante per il divorzio tra le zebrette e il toscano.