Udinese – Ufficiale: date e luogo del ritiro bianconero

Il team bianconero continua a migliorare e giocare un calcio di ottimo livello. Ecco la soluzione del club nei confronti dei prossimi impegni

Redazione

Il team bianconero continua il suo lavoro verso i prossimi impegni di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha voglia e non vede l'ora di fare la differenza. Ora come ora, però la situazione è abbastanza complessa, visto che la società dovrà fare a meno di diversi giocatori molto importanti ed assimilare uno stile di gioco completamente nuovo. L'addio di Gabriele Cioffi ha indubbiamente lasciato un vuoto importante, ma la società è convinta di poterlo riempire al meglio con l'impego di Andrea Sottil. Proprio il nuovo mister bianconero non vede l'ora di iniziare a fare la differenza. Non a caso sono uscite in questi giorni le prime date ufficiali del calciomercato bianconero. Ecco quando le zebrette torneranno sul campo da gioco.

Il primo ritiro

La preparazione ha una data ufficiale e per l'appunto inizierà il prossimo 4 di Luglio. Tutti i giocatori si troveranno sui campi del Bruseschi (esclusi quelli impegnati fino a qualche giorno fa con la nazionale). Loro potranno usufruire di qualche giorno di vacanza in più. Dopo una prima settimana che sarà prevalentemente di carico nel Luglio del Friuli la squadra si trasferirà in un'altra meta e cercherà in tutti i modi di dire la sua anche in ottica futura. Ecco dove verrà svolta la seconda parte del ritiro.

La preparazione

A partire dall'undici dello stesso mese, tutto il team si trasferirà in Austria per completare nel miglior modo la preparazione finale. Il luogo prescelto e che ospiterà la società del Friuli è Lienz. All'arrivo in questa cittadina si potrà finalmente avere la possibilità di ammirare i giocatori all'opera visto che verrà organizzata qualche amichevole. Per il momento non si conoscono ancora i team che verranno affrontati. In conclusione non perdere tutte le novità sul team e sui giovanissimi (nello specifico). Proprio oggi è arrivata una notizia che riempie di orgoglio la società. Quattro giocatori candidati al Golden Boy: ecco i profili <<<