Udinese – Arrivata la sua ora / Cioffi pensa alla sua posizione

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato e finalmente sembra essere arrivato il momento di un baby fenomeno

Il team bianconero continua a giocare un calcio straordinario e di questo passo non potrà fare altro che continuare a togliersi soddisfazioni nel periodo che manca da oggi fino alla fine del campionato. Il prossimo match potrebbe già essere molto importante e sicuramente la società non ha nessuna intenzione di lasciare spazio alle avversarie, anche se i loro obiettivi sono di fondamentale importanza. Alla Dacia Arena di Udine arriverà la Salernitana di Davide Nicola che dopo la vittoria raggiunta contro la Sampdoria non può fare altro che credere alla salvezza. Intanto il mister ha iniziato a studiare la formazione che scenderà in campo. Si tratta di una situazione non semplice e da non sottovalutare. Il tecnico bianconero inizia a pensare alle nuove soluzioni: eccole.