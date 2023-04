Mercato Udinese – Arrivato Brenner / Quello che devi sapere sul bomber

Proprio in queste ore è stato ufficializzato l'arrivo del centravanti brasiliano Brenner. Ecco tutto quello che devi sapere sul nuovo bomber

Ieri sera è arrivato l'annuncio ufficiale e il brasiliano Brenner sarà un nuovo calciatore dell'Udinese. Arriva dal Cincinnati per una cifra che si aggira sui dieci milioni di euro complessivi ed è un giocatore che fa della tecnica e della velocità le sue armi migliori. Solo a partire dal prossimo Luglio lo scopriremo sotto tutti i punti di vista ed avremo un'idea molto chiara sulle sue qualità e le sue capacità in campo. Si parla comunque di un investimento in pieno stilefamiglia Pozzo visto che il ragazzo ha solo 23 anni e soprattutto vuole cercare di mettersi in mostra anche all'interno di un contesto europeo.

Nell'ultima stagione (appena iniziata in America) non sta andando al meglio, visto che ha messo a referto solo una rete in sette presenze. Tutto questo potrebbe essere anche dovuto alle grandi voci di mercato che si aggirano nei suoi confronti e che sono terminato solo ieri sera. La stagione precedente, però, è quella su cui possiamo fare riferimento. Nel corso dell'annata 2022 in MLS ha messo a referto ben diciotto gol e sei assist in meno di trenta presenze. Un calciatore che è pronto per provare la sua prima grande avventura in Europa e l'Udinese, infatti, non se lo è fatto scappare.

Il suo arrivo cambia tutto — Con l'arrivo di Brenner è molto probabile che tutto l'attacco dei friulani possa cambiare in vista della prossima stagione. Ricordiamo che oltre all'ex San Paolo è stato acquistato anche Matheus Martins e di conseguenza si potrebbe formare una nuova coppia del gol tutta Made in Brasil. La cessione di Beto, dopo le ultime voci di mercato sembra essere solo una formalità che verrà completata quest'estate. Il calciatore portoghese è pronto per dire addio, ma prima l'Udinese vuole racimolare il massimo dalla sua cessione.