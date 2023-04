Mercato Udinese – Ufficiale: Brenner è un nuovo calciatore bianconero

I bianconeri si sono assicurati un talentino niente male, visto che diverse squadre se lo contendevano già dai tempi del San Paolo. Alla fine è arrivata una scelta atipica come quella di andare a giocare per una squadra del MLS, ma ora arriva finalmente l'approdo in Europa ed anche in questo caso è l'Udinese a fare il primo passo. Nel corso delle ultime stagioni con il Cincinnati ha sempre giocato al meglio e fornito delle buone prestazioni. Quest'anno ha messo a referto una sola rete in sette presenza, molto probabilmente anche influenzato dalle voci che raccontavano di una sua possibile cessione.

I numeri dell'affare

Per il passaggio a titolo definitivo bisognerà attendere l'apertura del mercato in Italia (prossimo luglio) solo a quel punto Brenner diventerà un calciatore bianconero a tutti gli effetti. Ricordiamo che la trattativa si aggira attorno ai dieci milioni di euro totali e che l'Udinese con questo acquisto apre definitivamente alla cessione di una delle sue punte di diamante in attacco.