Udinese – Oggi è arrivato il giorno della verità / La rassegna stampa

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società ha grande voglia di fare la differenza sul campo da gioco visto che le avversarie stanno iniziando ad ingranare e l'Udinese rischia di essere tagliato fuori dalla corsa all'Europa. Quella di oggi è una partita che non si può sbagliare.

La squadra sa che deve giocare in maniera impeccabile per novanta minuti se vuole battere e mettere in difficoltà un avversario come lo Spezia di mister Leonardo Semplici. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le ultime dai campi. Partiamo con la rassegna stampa <<<