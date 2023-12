Udinese / Arrivato il momento del cambio in porta? Le ultime sul Bologna

In porta potrebbe arrivare il cambio che in tanti stanno aspettando. Le ultime in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna

Ieri l'ennesimo errore fatale di una stagione che inizia ad essere maledetta per un ottimo portiere come Marco Silvestri. Il calciatore ieri valuta male un cross di Ivan Ilic e costa due punti alla squadra, questo però non è l'errore più importante visto che qualche settimana prima contro il Verona una sua uscita a vuoto costa altri due punti all'Udinese.

Adesso la domanda che ci si fa è abbastanza chiara: "Potrebbe essere arrivato il momento della successione?". Silvestri non è più giovanissimo ed allo stesso tempo Okoye ha dato dimostrazione (in Coppa Italia) di avere davvero delle ottime qualità. Non perdiamo tempo e vediamo tutte le ultime.

