Udinese – Adesso è arrivato il suo momento: Samardzic cerca conferme

Il team bianconero continua a lavorare intensamente nonostante sia arrivata la prima sconfitta della stagione. Stiamo parlando di una squadra che ha voglia di rilanciarsi e l'occasione per farlo sarà proprio tra qualche giorno. Sabato prossimo si scenderà di nuovo in campo e si proverà in tutti i modi a sconfiggere la Salernitana tra le mura amiche. I tre punti non saranno una passeggiata, ma la squadra ha le idee chiare e non vede l'ora di fare la differenza pur di assicurarsi un ruolo da mina vagante nel corso di questo campionato. L'incontro di ieri sera ha dato ottimi punti a cui collegarsi. Un centrocampista ha voglia di fare la differenza.