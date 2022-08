Udinese – Parla Makengo: “Io? Sono un misto tra Asamoah e Kante…”

La squadra bianconera continua a dire la sua in vista dell'inizio del campionato. Si parte subito forte, visto che il primo match sarà contro gli attuali campioni d'Italia in carica. Non vengono accettati passi falsi e di conseguenza non si potrà commettere nessun errore. Nel frattempo si è aperto in un'intervista per Sportitalia il centrocampista francese Jean Victor Makengo. Ha parlato di diversi argomenti e diverse situazioni, passando da un punto all'altro. Sicuramente sono stati molti i punti da cui trarre spunto. Intanto ecco le parole del centrocampista che ha fatto le fortune delle squadre di Gabriele Cioffi e Luca Gotti.