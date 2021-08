Notizie Udinese – Quando arriverà il nuovo bomber bianconero?

Tra le nuove ufficialità c'è anche una nuova punta. Scopri di chi si parla e quando sarà disponibile con la casacca bianconera

Il mercato bianconero ha preso il volo nell'ultima settimana, sta succedendo veramente di tutto. Un insieme di trattative si susseguono, sia in entrata che in uscita. Sono oramai tre i colpi in entrata ed ora tocca sfoltire un po' la rosa e tutti i rispettivi esuberi. Non sarà un lavoro semplice, perché mentre alcuni giocatori come Larsen o Okaka, hanno un buon appeal in uscita. Ci sono altri che sono quasi impossibili da vendere e pesano solo per la società, bloccandola sul mercato, profili come quello di Nestorovski o Teodorczyk. Tra le tre ufficialità che abbiamo citato precedentemente c'è anche una nuova punta. Scopri di chi si parla e quando sarà disponibile con la casacca bianconera.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è il nigeriano Isaac Success. Pagato dal Watford ben quindici milioni di euro solo qualche anno fa, non è mai riuscito a sfondare. La presidenza italiana, ha spedito a questo punto il centravanti in Italia per poter ritrovare se stesso ed anche le sue prestazioni, che hanno fatto innamorare i vecchi tifosi del Granada. Anche per lui manca solo l'ufficialità, prima di potersi allenare con i suoi nuovi compagni. La vera domanda però è: quando il contratto verrà depositato definitivamente? Per scoprire la risposta, segui l'articolo.

Quando arriverà?

A questo punto, manca pochissimo prima che il giocatore arrivi ad Udine. Dato che il nigeriano è già in Italia, più precisamente a Roma, dove sta svolgendo la quarantena obbligatoria per chi arriva dall'Inghilterra. Al termine di quest'ultima il nuovo delantero dell'Udinese inizierà ad allenarsi in vista della terza giornata di campionato, dove vuole ben figurare.