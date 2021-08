Calciomercato Udinese – Forse ci siamo: due esuberi vicini alla cessione!

Il campionato dell' Udinese è iniziato alla grande. Adesso, è importante dare continuità alla prestazione di domenica scorsa per ottenere punti importanti in classifica. L'obiettivo della dirigenza è quello di terminare nella metà sinistra della classifica. Tuttavia, la squadra ha bisogno degli ultimi tasselli.

Isaac Success e Nehuen Perez sono arrivati ad Udine. Tra oggi e domani dovrebbero uscire le ufficialità. Probabilmente, Marino metterà a segno anche un colpo last minute. In questo momento, la priorità del direttore tecnico friulano è quella di sfoltire la rosa.

Gotti ha a disposizione ancora diversi giocatori che non ritiene adeguati. La società è al lavoro per cercare di trovargli una nuova sistemazione. Non è facile, ma qualcosa si sta muovendo. In particolare, due calciatori sembrano essere molto vicini alla cessione. Partiamo dal primo <<<