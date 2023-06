Mercato Udinese – Arslan firma per il nuovo club / Il tedesco verso Sydney

Il calciatore tedesco ma di origini turche è pronto per firmare con il nuovo club. Proprio in queste ore sta avvenendo il suo trasferimento

L'ultimo match di campionato ha lasciato sicuramente un grande vuoto. Il calciatore tedesco ma di origini turche Tolgay Arslan aveva annunciato che quella sarebbe stata la sua ultima partita con la squadra del Friuli Venezia Giulia. A quel punto non si poteva fare altro che ringraziarlo per la tenacia che ha sempre messo in campo, ma sorgeva spontanea una domanda accessoria. In quale squadra sarebbe andato il centrocampista dopo questa decisione? Dopo una settimana dovremmo avere la risposta, visto che sembra essere tutto fatto per il suo passaggio in un club che si trova dall'altra parte del Mondo. Andiamo a vedere tutti i dettagli.