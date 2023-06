Notizie Udinese – Matheus Martins sarà bianconero? / Punto sul brasiliano

Matheus Martins sarà un nuovo calciatore bianconero. Questo è quello che dice il contratto visto che a partire dal primo Luglio arriverà in quel di Udine. Al momento, però, non possiamo dire con certezza se esordirà con il club del Friuli Venezia Giulia. La concorrenza nella sua zona di campo è davvero incredibile e di conseguenza si potrebbe pensare anche ad un possibile prestito per cercare di farli mettere minuti nelle gambe. Abbiamo visto al Mondiale Under 20 che ha giocato in maniera davvero impeccabile e non è un caso che si sia preso anche diversi complimenti. Il suo percorso con il Brasile si è arrestato ai quarti di finale, ma sul referto finale del torneo vediamo che ha messo a segno due reti e servito due assist ai suoi compagni. Adesso toccherà al club decidere il suo futuro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal mercato. De Zerbi è scatenato, vuole a tutti i costi Pafundi <<<