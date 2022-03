Udinese – Tolgay Arslan o Jean-Victor Makengo? / Ecco chi partirà titolare

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. C'è ancora un ballottaggio che va deciso e sistemato. Ecco di chi si parla

Redazione

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Sicuramente stiamo parlando di un match tutt'altro che semplice e le insidie quando si affrontano squadre di bassa classifica sono sempre dietro l'angolo. Il team guidato da Gabriele Cioffi deve prestare la massima attenzione e cercare in tutti i modi di portare a casa i tre punti finali, nonostante l'impresa sia tutt'altro che scontata. Alla Dacia Arena di Udine arriverà il Cagliari allenato da Walter Mazzarri, stiamo parlando di una squadra che ha bisogno di tre punti per allontanare le dirette inseguitrici e provare in tutti i modi a raggiungere la salvezza. Le avversarie dietro hanno cominciato a correre, di conseguenza bisogna fare il massimo. Nelle ultime ore c'è una decisione molto importante che deve prendere mister Cioffi. Ecco chi affiancherà Pereyra e Walace.

Il terzo in comodo

Se per due terzi il centrocampo è praticamente scritto, dato che non si può fare a meno della quantità messa dal brasiliano Walace e soprattutto dalle prestazioni e qualità del Tucu Pereyra, per l'altro terzo ogni giornata si apre un vero e proprio ballottaggio. I due più quotati sono sempre Tolgay Arslan e Jean-Victor Makengo. Parliamo di due giocatori che si stanno facendo valere e la loro stagione è comunque in positivo, nonostante le avversità affrontate fino ad oggi. Ecco chi dei due, però, potrebbe scendere in campo domenica.

Il titolare

Una lotta serratissima che potrebbe avere già un vincitore. Nelle ultime settimane sta giocando in maniera molto interessante ed infatti si merita un posto da titolare, stiamo parlando del francese Makengo. Nel corso della partita ci sarà sicuramente anche spazio per il tedesco Arslan, dato che la sua corsa potrebbe spezzare definitivamente il match.