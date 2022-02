Udinese – Arslan: ”Qui mi trovo benissimo. I tifosi…”

Il centrocampista tedesco, Tolgay Arslan, è intervenuto sul profilo Instagram dell'Udinese per rispondere a cinque domande. Le sue parole

Redazione

Dopo la bella ed importante vittoria contro il Torino, l'Udinese vuole sbancare il Bentegodi. Tuttavia, non sarà semplice. Il Verona è una squadra forte con un allenatore preparato. Inoltre, in casa, i gialloblù danno il meglio. Si preannuncia un match tosto e combattuto. Purtoppo, mister Gabriele Cioffi non potrà contare sullo squalifica Tolgay Arslan. Nel frattempo, il tedesco è intervenuto sul profilo Instagram della società friulana per rispondere a cinque domande fatte dai fan. Ecco cosa ha detto.

Giornata di un calciatore professionista

Inizialmente, il centrocampista ha raccontato la giornata di un calciatore professionista. ''La vita è sempre la stessa. Mentalmente devi essere molto forte. Ma io amo questa vita da calciatore, secondo me è la migliore. L'importante è avere una famiglia forte ed anche un pò di fortuna''.

Gli inizi

Arslan ha raccontato come ha iniziato a giocare a calcio. ''Come nelle famiglie turche, mio padre voleva che io giocassi a calcio. Così, ho iniziato a giocare da quando avevo quattro o cinque anni. Adesso, gioco ancora! Amo il calcio e questa vita. Centrocampista? Io ho iniziato in Germania a giocare in questo ruolo. Mi trovo bene perchè sono sempre vicino al pallone. Volevo giocare un pò più avanti, ma non fa per me. Mi piace giocare a centrocampo''.

Udine

Il tedesco ha speso belle parole per Udine. ''Ad Udine mi trovo benissimo. Mi piace mangiare ed anche bere il vino. Qua, mi sento come in famiglia, anche lo stadio ed i tifosi sono grandi. Mi piace Udine. Musica? La musica migliore è quella turca. Prima di ogni partita sento questa musica perchè mi carica. Grazie a tutti per le domande. Ci vediamo presto in campo. Alè Udine!'' Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Il caso Ebosele continua. Sky ha smentito Rooney. Tutto fatto. Ecco cosa sta succedendo <<<